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05.04.2021  19:56   

Комбат самозащита ICO: Харьковчане завоевали 83 награды чемпионата Украины

Участие в соревнованиях приняли 420 спортсменов из 17 регионов страны.


//kharkivoda.gov.ua
 
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.
 
По итогам чемпионата сборная Харьковской области заняла первое командное место, завоевав 36 золотых, 28 серебряных и 19 бронзовых медалей.
 
Наилучшие результаты показали: Игорь Кавиршин, который стал двукратным чемпионом в весовой категории до 75 кг в разделах К1 и «лоу кик». Антон Бровиков также получил две золотые медали в К1 и «лоу кик» в весе до 70 кг.
 
Андрей Банера стал чемпионом в этих же разделах в весовой категории до 65кг.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  комбат защита, чемпионат, харьков
 
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