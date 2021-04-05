05.04.2021 19:56

Комбат самозащита ICO: Харьковчане завоевали 83 награды чемпионата Украины

Участие в соревнованиях приняли 420 спортсменов из 17 регионов страны.



//kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.

По итогам чемпионата сборная Харьковской области заняла первое командное место, завоевав 36 золотых, 28 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Наилучшие результаты показали: Игорь Кавиршин, который стал двукратным чемпионом в весовой категории до 75 кг в разделах К1 и «лоу кик». Антон Бровиков также получил две золотые медали в К1 и «лоу кик» в весе до 70 кг.

Андрей Банера стал чемпионом в этих же разделах в весовой категории до 65кг.