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05.04.2021  18:31   

Биатлон. Людмила Ляшенко победила на паралимпийском Кубке мира

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону состоялись в финском Вуокатти. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.

Харьковские спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
 
Дважды победу в биатлоне среди спортсменок с нарушениями опорно-двигательного аппарата в классе стоя праздновала Людмила Ляшенко, которая была первой на финише в спринте и индивидуальной гонке. Кроме того, на ее счету - две медали в лыжных гонках. В спринте она заняла второе место, а на длинной дистанции финишировала третьей.
 
Еще одну медаль Харьковской области и Украине принесла Оксана Шишкова. Среди спортсменок с нарушениями зрения она стала серебряным призером в индивидуальной гонке по биатлону.
 
В целом украинские спортсмены завоевали на заключительном этапе Кубка мира 2 золотые, 9 серебряных и 2 бронзовые медали.
 
По итогам сезона этапов кубков мира по биатлону Людмила Ляшенко получила мировое первенство в биатлоне и лыжных гонках среди женщин класса стоя. Среди женщин с нарушением зрения Оксана Шишкова стала третьей в мире в биатлоне.
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  биатлон, кубок мира, харьков, ляшенко
 
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