05.04.2021 18:31

Биатлон. Людмила Ляшенко победила на паралимпийском Кубке мира

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону состоялись в финском Вуокатти. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.

Харьковские спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Дважды победу в биатлоне среди спортсменок с нарушениями опорно-двигательного аппарата в классе стоя праздновала Людмила Ляшенко, которая была первой на финише в спринте и индивидуальной гонке. Кроме того, на ее счету - две медали в лыжных гонках. В спринте она заняла второе место, а на длинной дистанции финишировала третьей.

Еще одну медаль Харьковской области и Украине принесла Оксана Шишкова. Среди спортсменок с нарушениями зрения она стала серебряным призером в индивидуальной гонке по биатлону.

В целом украинские спортсмены завоевали на заключительном этапе Кубка мира 2 золотые, 9 серебряных и 2 бронзовые медали.

По итогам сезона этапов кубков мира по биатлону Людмила Ляшенко получила мировое первенство в биатлоне и лыжных гонках среди женщин класса стоя. Среди женщин с нарушением зрения Оксана Шишкова стала третьей в мире в биатлоне.