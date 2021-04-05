Главная Новости Спорт ММА. Харьковчанка эффектно победила на турнире
05.04.2021  16:59   

ММА. Харьковчанка эффектно победила на турнире

Екатерина Шакалова отметила блестящую победу на соревнованиях по смешанным единоборствам «Fight Exclusive Night», которые состоялись в польском городе Лодзь.

«В своем шестом поединке в профессиональной карьере 23-летняя харьковская спортсменка встретилась с опытной 29-летней полькой Изабель Бадурек. В начале третьего раунда Екатерина ошеломила соперницу и всех присутствующих эффектным и редким для ММА броском. Вывернувшись из захвата польской спортсменки, украинка подхватила соперницу, подняла и перекинула через себя», - рассказывают в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.
 
В итоге судьи единогласным решением присудили победу Екатерине. Это уже пятая победа украинки в профессиональной карьере бойца ММА.
Источник:   ХОГА
 
Версия для печати
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 