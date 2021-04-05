05.04.2021 16:59

ММА. Харьковчанка эффектно победила на турнире

Екатерина Шакалова отметила блестящую победу на соревнованиях по смешанным единоборствам «Fight Exclusive Night», которые состоялись в польском городе Лодзь.

«В своем шестом поединке в профессиональной карьере 23-летняя харьковская спортсменка встретилась с опытной 29-летней полькой Изабель Бадурек. В начале третьего раунда Екатерина ошеломила соперницу и всех присутствующих эффектным и редким для ММА броском. Вывернувшись из захвата польской спортсменки, украинка подхватила соперницу, подняла и перекинула через себя», - рассказывают в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.

В итоге судьи единогласным решением присудили победу Екатерине. Это уже пятая победа украинки в профессиональной карьере бойца ММА.