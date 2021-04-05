05.04.2021 14:56

Шашки. Юные харьковчане завоевали 8 золотых наград чемпионата Украины

В течение недели спортсмены из всей страны разыграли медали в трех возрастных категориях в классической, быстрой и молниеносной игре.

Среди молодежи (спортсмены 1995 г.р. и моложе) в соревнованиях среди девушек абсолютной чемпионкой стала харьковчанка Анастасия Глушко, которая победила во всех трех видах игры. В классической и быстрой игре Анастасия получила 10 очков из 12 возможных, а в молниеносной - 11 из 14.

Также среди девушек-молодежи харьковчанка Галина Беляева заняла третьи места в классической (7 очков) и быстрой игре (9 очков).

Среди юношей-молодежи харьковчанин Максим Дороган в классической игре набрал 9 из 12 возможных очков и занял первое место. Также на его счету - бронзовые медали в быстрой (8 очков) и молниеносной (9 очков) игре.

В соревнованиях среди кадеток (2005 г.р. и моложе) абсолютной чемпионкой стала Дарья Лобанова. В классической игре харьковчанка набрала 12 очков, в быстрой - 13, а в молниеносной - 11.

Харьковчанка Владислава Квасневская заняла среди кадеток третье место в быстрой игре (10 очков).

В соревнованиях среди кадетов Егор Лобанов стал чемпионом в молниеносной игре с результатом 11 очков и занял третье место в классической игре (9 очков).

В самой младшей категории - среди «юных надежд» (спортсмены 2011 г.р. и моложе) на счету харьковчан - две бронзовые медали. Егор Литвин занял третье место в классической игре (9 очков), а Лев Бабаев - в быстрой (8 очков).

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла вторые места во всех видах. Победа в командном зачете в классической, быстрой и молниеносной игре была за сборной Днепропетровской области. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.