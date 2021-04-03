03.04.2021 16:03

В Харькове провели первый забег с участием «солнечных» детей

Первый забег для детей с синдромом Дауна «Без границ» прошел сегодня, 3 апреля, на стадионе спортивного комплекса Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

В нем приняли участие около 30 детей и молодых людей в возрасте от 4-х лет и старше, которые пробежали дистанцию 400 м. Участников с синдромом Дауна сопровождали нормотипичные дети, спортсмены из футбольной академии, а также их родители. Организаторы решили, что, преодолевая одну дистанцию, разные дети смогут подружиться между собой, а «солнечные» - социализироваться.

Как сообщила организатор мероприятия, руководитель бегового клуба Елена Привалова, на участие в мероприятии зарегистрировалось более 50 человек, но некоторые не пришли из-за дождливой погоды. По ее словам, подобные забеги ранее не проводились. Обычно в благотворительных спортивных мероприятиях принимают участие здоровые люди, которые хотят помочь особенным. Поэтому она решила провести забег с участием «солнечных» детей и поставила три цели - интегрировать людей с синдромом Дауна в обычное мероприятие, научить дружить с ними других детей, которые часто относятся к ним с опаской, и порадовать их родителей.

«Родителям детей с синдромом Дауна бывает психологически сложнее, чем детям. Потому что дети могут опереться на своих родителей, а на кого опереться маме, которая борется за своего ребенка ежедневно и не знает, что ждет ее завтра? Поэтому хотелось подарить эмоции родителям. Я мама двоих детей-спортсменов и знаю, как волнительно, когда награждают ребенка медалью. Поэтому мы организовали все так, чтобы каждый ребенок получил настоящую спортивную медаль, подарок, диплом, футболку», - рассказала Елена Привалова.

Старт забегу дала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, которая поблагодарила организаторов мероприятия за важную социальную миссию. По ее словам, социальная политика города основана на том, чтобы предоставлять помощь каждому человеку, каждому ребенку, независимо от нозологии и принадлежности к социальной группе.

«Мы никогда никого не делим. Смотрим индивидуально на каждую ситуацию и, исходя из этого, предоставляем помощь. С каждым днем ​​Харьков становится толерантнее и добрее к людям, которые требуют особого внимания. Толерантное отношение должно стать гражданской философией, его нужно воспитывать не один день. Я думаю, что пройдет некоторое время, и мы будем понимать, как правильно вести себя с таким ребенком и взрослым человеком. Среди людей с синдромом есть успешные и даже гениальные люди», - отметила заместитель городского головы.

Слова вице-мэра подтвердила мама участника забега Галина Юрченко. Она рассказала, что ее 30-летний сын Роман ведет активный образ жизни и завоевывает медали на соревнованиях за границей.

«Роман у нас родился в 90-е годы. Тогда не было психологов, в школу таких детей не брали. Я методом проб и ошибок сама искала правильные пути, сейчас с родителями работают. Роман - очень доброжелательный, открыт, хочет быть в коллективе, но сам стесняется подойти. Очень любит спорт, плавает, занимается десятиборьем. В соревнованиях по плаванию даже первое место занимал. Был в Польше, Германии, дома по утрам занимается на тренажере. Ходил в цирковую студию «Старый цирк». Для нашей семьи и других семей, где есть дети с особенностями, важно быть в социуме, со всеми. Этот забег еще раз показывает, что такие люди есть и также хотят участвовать в соревнованиях, учиться, ходить на молодежные мероприятия», - рассказала Галина Юрченко.

Организаторы отметили, что планирут проводить подобные мероприятия и в будущем, чтобы подарить радостные эмоции еще большему количеству детей.