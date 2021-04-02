02.04.2021 14:48

Футзал. Харьковчанки досрочно стали чемпионками Украины

Футзальная команда "Тесла" досрочно стала чемпионом Украины сезона 2020/2021 гг.

Подопечные Василия Сухомлинова за тур до завершения финального этапа первенства страны обеспечили себе "золото" турнира. На паркете харьковского спорткомплекса "Каразинский" "Тесла" без проблем одолела "Багиру-ДЮСШ" из Лимана со счетом 9:1. Отметим, что харьковчанки выиграли все матчи в текущем чемпионате Украины, не потеряв при этом ни одного очка.

В игре с "Багирой" силы коллективов оказались заметно неравными. Футболистки "Теслы" доминировали на протяжении всего поединка. Голы Ксении Бурлаченко, Кристины Степаненко, Юлии Костюк (2), Яны Дычко, Алены Коваленко, Анастасии Калягиной (2) и Елены Подгорной обеспечили харьковчанкам триумфальную победу.

Золотые медали сезона-2020/2021 стали для "Теслы" первыми в ее истории. В двух предыдущих сезонах харьковчанки становились серебряными призерками чемпионата Украины.