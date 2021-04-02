Главная Новости Спорт Акробатический рок-н-ролл: харьковчане завоевали три десятка медалей ЧУ
02.04.2021  13:12   

Акробатический рок-н-ролл: харьковчане завоевали три десятка медалей ЧУ

Чемпионат Украины по акробатическому рок-н-роллу - І этап акробатического рок-н-ролла и буги-вуги среди пар и среди команд формейшн - состоялся в Харькове.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 13 спортивных клубов, представлявших 7 городов Украины. Соревнования проходили в 17 различных возрастных категориях и дисциплинах.

Сборную команду Харькова представляли 112 спортсменов следующих спортивных клубов:

- СК "Рапид" (руководитель Сергей Гуменюк);
- СК "Рок старс" (руководитель Игорь Катречко);
- СЦДЮ "Гранд" (руководитель Петр Кизима);
- СК "Харьков" (руководитель Оксана Воинкова);
- КЗ МК ДЮСШ (СК "Саммит", руководитель Владислав Прокошин);
- КЗ МК ДЮСШ (СК "Сенат", руководитель Сергей Ляшенко).

В итоге харьковчане завоевали 26 наград чемпионата: 9 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  рок-н-ролл, харьков
 
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