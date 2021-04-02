02.04.2021 09:42

Теннис. Свитолина не смогла пробиться в финал Miami Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале первой ракетке мира Эшли Барти 3-6, 3-6.

Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Австралийка выглядела на корте намного убедительнее. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Барти выполнила 7 эйсов, один раз ошибалась на подаче и использовала 5 шансов из 14 взять подачу соперницы.

Во втором полуфинале сыграют канадская теннисистка Бьянка Андрееску и представительница Греции Мария Саккари. Их матч состоится сегодня, 2 апреля.

Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн. Действующей победительницей соревнований является Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир отменили из-за коронавируса.