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02.04.2021  09:42   

Теннис. Свитолина не смогла пробиться в финал Miami Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале первой ракетке мира Эшли Барти 3-6, 3-6.

Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Австралийка выглядела на корте намного убедительнее. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Барти выполнила 7 эйсов, один раз ошибалась на подаче и использовала 5 шансов из 14 взять подачу соперницы.

Во втором полуфинале сыграют канадская теннисистка Бьянка Андрееску и представительница Греции Мария Саккари. Их матч состоится сегодня, 2 апреля.

Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн. Действующей победительницей соревнований является Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир отменили из-за коронавируса.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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