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01.04.2021  19:57   

Почетная харьковчанка - в двух шагах от титула

Полуфинальный поединок турнира WTA 1000 в Майами между Элиной Свитолиной и Эшли Барти состоится сегодня, 1 апреля 2021 года, не раньше, чем в 22:00 по Киеву.

Соперница Элины Свитолиной - Эшли Барти, лидер мирового рейтинга. Ранее соперницы встречались на корте 6 раз. Элина одержала 5 побед.
 
Из шести матчей четыре были проведены на харде.
 
На этом же быстром покртии и единственная победа Барти. относящаяся к ноябрю 2019 года. 
 
"Я знаю Эшли долгое время, мы много раз играли.
 
Она — первая в рейтинге, это прекрасное достижение.
 
В последние три-четыре года она сделала огромный шаг вперед и вышла на вершину женского тенниса.
 
Будет непростой матч, но я готова к нему", - отметила Свитолина.
 
Тэги:  теннис, свитолина, харьков, барти
 
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