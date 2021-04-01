01.04.2021 19:57

Почетная харьковчанка - в двух шагах от титула

Полуфинальный поединок турнира WTA 1000 в Майами между Элиной Свитолиной и Эшли Барти состоится сегодня, 1 апреля 2021 года, не раньше, чем в 22:00 по Киеву.

Соперница Элины Свитолиной - Эшли Барти, лидер мирового рейтинга. Ранее соперницы встречались на корте 6 раз. Элина одержала 5 побед.

Из шести матчей четыре были проведены на харде.

На этом же быстром покртии и единственная победа Барти. относящаяся к ноябрю 2019 года.

"Я знаю Эшли долгое время, мы много раз играли.

Она — первая в рейтинге, это прекрасное достижение.

В последние три-четыре года она сделала огромный шаг вперед и вышла на вершину женского тенниса.

Будет непростой матч, но я готова к нему", - отметила Свитолина.