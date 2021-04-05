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05.04.2021  13:14   

Открывается регистрация на Харьковский международный марафон

Самое масштабное беговое событие на Востоке Украины - Харьковский международный марафон - состоится 17 октября 2021 года по центральным улицам города уже восьмой раз.



17 октября 2021 года более 10 000 любителей и профессиональных бегунов покорят свои дистанции на одном из самых масштабных беговых стартов Украины - Plarium Kharkiv International Marathon 2021.
Зарегистрироваться можно уже с сегодняшнего дня.

В этом году для участников доступны такие дистанции:

  • 42,195 км
  • 21,097 км
  • 10 км
  • 4,2 км
  • Family Run - 1,6 км

Забег состоится центральными и историческими улицами Харькова. Стартовая городок и финиш будут размещены на центральной площади Свободы.

В этом году организаторы усиливают меры безопасности и контроля здоровья участников забега: страхование участников будет входить в каждый пакет бегуна на любой дистанции.

В 2021 году титульным партнером Харьковского марафона стал международный разработчик мобильных и браузерных игр - компания Plarium. Уже 11 лет Plarium объединяет единомышленников и вдохновляет их на новые свершения. Более 380 000 000 людей ежедневно покоряют игровые миры Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans, Lost Island: Blast Adventure и Stormfall. 1500 талантов создают эти миры в восьми исследованиях в Украине, России, США и Израиле.

«Take the world of running» - главный девиз Харьковского марафона в 2021 году.

С 2014 года Харьковский международный марафон ежегодно собирает тысячи профессиональных бегунов, любителей спорта и здорового образа жизни, чтобы покорить мир бега. В 2014 году спортивное мероприятие внесено в Книгу рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. Это самое спортивное событие на Востоке Украины. Трасса сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

Зарегистрироваться на забег можно на сайте соревнования - https://kharkivmarathon.com/

Тэги:  марафон, харьков, регистрация
 
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