Победа над «Кристаллом» вернула «Металлист 1925» в Топ-3 Первой лиги

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 1 апреля День идеален для уединенного умственного труда, а вот в отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 2 апреля С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.