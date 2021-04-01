Главная Новости Спорт Победа над «Кристаллом» вернула «Металлист 1925» в Топ-3 Первой лиги
01.04.2021  12:21   

Победа над «Кристаллом» вернула «Металлист 1925» в Топ-3 Первой лиги

Матч 19-го тура чемпионата Первой лиги завершился в пользу харьковчан со счетом 1:0.

Аутсайдер первенства "Кристалл" не смог отобрать очки у претендента на выход в УПЛ.

Несмотря значительное игровое преимущество и обилие опасных моментов у ворот "Кристалла", хозяева ограничились одним забитым мячом. На 41-й минуте забил Батюшин.

Таким образом, первая тройка Первой лиги, дающая право на повышение в классе, выглядит следующим образом:
1. "Верес" (Ровно) — 39 очков (17 матчей),
2. "Черноморец" (Одесса) — 38 очков (19 матчей),
3. "Металлист 1925" (Харьков) — 37 очков (19 матчей).

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, металлист, харьков
 
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