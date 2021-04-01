Победа над «Кристаллом» вернула «Металлист 1925» в Топ-3 Первой лиги

Матч 19-го тура чемпионата Первой лиги завершился в пользу харьковчан со счетом 1:0.
Аутсайдер первенства "Кристалл" не смог отобрать очки у претендента на выход в УПЛ.
Несмотря значительное игровое преимущество и обилие опасных моментов у ворот "Кристалла", хозяева ограничились одним забитым мячом. На 41-й минуте забил Батюшин.
Таким образом, первая тройка Первой лиги, дающая право на повышение в классе, выглядит следующим образом:
1. "Верес" (Ровно) — 39 очков (17 матчей),
2. "Черноморец" (Одесса) — 38 очков (19 матчей),
3. "Металлист 1925" (Харьков) — 37 очков (19 матчей).
День идеален для уединенного умственного труда, а вот в отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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