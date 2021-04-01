01.04.2021 15:19

Бадминтон. Харьковчане увезли все золото чемпионата Украины

На счету харьковчан - пять из пяти возможных золотых медалей юниорских соревнований, которые состоялись в Николаеве.

Участие в чемпионате Украины приняли 80 бадминтонистов до 17 лет из восьми регионов Украины. По итогам чемпионата сборная Харьковской области завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Трехкратным чемпионом Украины стал харьковчанин Евгений Столовый. Он занял первое место в одиночной категории, победив в финале своего земляка Алексея Титова. Также Евгений вместе с Егором Леонтьевым из Николаева завоевал золотую медаль в парной категории, где в финале выиграли у харьковчанина Алексея Титова и николаевского бадминтониста Ивана Царегородцева. Кроме того, в дуэте с харьковчанкой Евгенией Кантемир в смешанной парной категории Евгений Столовый в финале победил другую харьковскую пару - Алексея Титова и Софию Лаврову.

София Лаврова, кроме «серебра» в смешанной паре, завоевала две золотые медали. Она стала чемпионкой в ​​одиночной категории, победив в финале Евгению Кантемир, а также в парной женской вместе с харьковчанкой Анастасией Ерохиной, где в финале также прошло «харьковское дерби». Евгению Кантемир и Амину Лысенко они переиграли со счетом 21:13, 14:21, 21:18.

Бронзовые медали завоевали Анастасия Ерохина и Дарья Кошечкина - в одиночной женской категории, Анастасия Алимова - Раия Альмалалха и Александра Боцман - Дарья Кошечкина - в парной женской, а также Максим Кравченко и Анастасия Ерохина и Амина Лысенко вместе с Егором Леонтьевым из Николаева - в смешанной парной категории. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.