01.04.2021 14:19

Шахматы. Юный харьковчанин - чемпион Украины

Харьковский школьник завоевал две медали ЧУ по шахматам.

Чемпионат Украины по шахматам среди парней и девушек до 14 лет состоялся в Херсоне.

Золотую и серебряную медаль турнира завоевал Святослав Базакуца.

Харьковчанин стал чемпионом в классической игре, набрав в девяти турах 7.5 очков. Столько же было и в активе киевлянина Ивана Сидлецкого, но по дополнительным показателям Святослав Базакуца результат соперника превзошел. "Бронзу" завоевал представитель Волыни Константин Кучер.

Также Святослав стал серебряным призером в рапиде. В девяти турах он также набрал 7.5 очков. Чемпион Вадим Петровский из Закарпатской области опередил Базакуцу только на один балл. На третьем месте - Михаил Тобак.

В блице харьковчанин остановился в шаге от бронзовой медали - набрал с Константином Кучером по 7 очков, но уступил сопернику по дополнительным показателям.