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01.04.2021  14:19   

Шахматы. Юный харьковчанин - чемпион Украины

Харьковский школьник завоевал две медали ЧУ по шахматам.

Чемпионат Украины по шахматам среди парней и девушек до 14 лет состоялся в Херсоне.
 
Золотую и серебряную медаль турнира завоевал Святослав Базакуца.
 
Харьковчанин стал чемпионом в классической игре, набрав в девяти турах 7.5 очков. Столько же было и в активе киевлянина Ивана Сидлецкого, но по дополнительным показателям Святослав Базакуца результат соперника превзошел. "Бронзу" завоевал представитель Волыни Константин Кучер.
 
Также Святослав стал серебряным призером в рапиде. В девяти турах он также набрал 7.5 очков. Чемпион Вадим Петровский из Закарпатской области опередил Базакуцу только на один балл. На третьем месте - Михаил Тобак.
 
В блице харьковчанин остановился в шаге от бронзовой медали - набрал с Константином Кучером по 7 очков, но уступил сопернику по дополнительным показателям.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  шахматы, чемпион и призер, харьков
 
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