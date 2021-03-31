Матч «Металлист 1925» - «Кристалл»: где смотреть онлайн-трансляцию

Сегодня, 31 марта, "Металлист 1925" проведет очередной поединок.
В матче 19-го тура харьковская команда на своем поле будет принимать херсонский "Кристалл".
Трансляция матча состоится на YouTube-канале "желто-синих".
Кроме того, следить за ходом игры можно будет и в текстовом формате на официальном сайте "Металлиста 1925".
Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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