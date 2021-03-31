31.03.2021 12:58

Матч «Металлист 1925» - «Кристалл»: где смотреть онлайн-трансляцию

Сегодня, 31 марта, "Металлист 1925" проведет очередной поединок.

В матче 19-го тура харьковская команда на своем поле будет принимать херсонский "Кристалл".

Трансляция матча состоится на YouTube-канале "желто-синих".

Кроме того, следить за ходом игры можно будет и в текстовом формате на официальном сайте "Металлиста 1925".