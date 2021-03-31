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31.03.2021  09:52   

Продолжается регистрация на Харьковский полумарафон

Продолжается регистрация на полумарафон, который состоится 25 апреля в Харькове.

Продолжается регистрация на Харьковский полумарафон

Как сообщили организаторы, в забегах смогут испытать силы как новички, так и профессионалы, для которых предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и 1 км («Family Fan Run» - семейный забег с детьми). Трасса традиционно пройдет по проспекту Науки. Финишный городок будет расположен в районе разворотного круга троллейбусов возле ст. м. «Научная». 

На полумарафон уже зарегистрировались спортсмены из Харькова, других городов Украины, а также из-за рубежа (спортсмен из Германии). В забеге на 1 км планируют принять участие 33 семьи.

Старт - в 9:30 на дистанции 21,097 км, в 10:00 – на 10 км и в 12:30 - 1 км.

Награждение победителей – в 11:30 (на дистанции 10 км) и в 13:00 (1 км и 21,097 км).

Более подробная информация о полумарафоне и регистрация - здесь.

Источник:   ХГС
 Тэги:  полумарафон, регистрация, харьков
 
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