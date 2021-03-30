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30.03.2021  19:00   

Спортивная гимнастика.Двое харьковчан представят Украину на континентальном первенстве

Стал известен состав сборной Украины. Харьков в команде представляют Анастасия Мотак и Владислав Грико.

Сборная Украины объявила свой состав на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдет с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле:
 
Женщины: Диана Варинская, Анастасия Бачинская, Анастасия Мотак, Елизавета Губарева.
 
Мужчины: Владислав Грико, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Роман Ващенко, Назар Чепурной.
 
Отметим отсутствие в составе мужской сборной Украины лидера команды 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спортивная гимнастика, чемпионат, харьков, европа
 
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