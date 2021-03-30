Спортивная гимнастика.Двое харьковчан представят Украину на континентальном первенстве

Стал известен состав сборной Украины. Харьков в команде представляют Анастасия Мотак и Владислав Грико.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
влажность:
давление:
ветер: