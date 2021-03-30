Спортивная гимнастика.Двое харьковчан представят Украину на континентальном первенстве

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 30 марта Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 31 марта День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.