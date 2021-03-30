30.03.2021 15:11

Водное поло.Харьковчанки продолжают триумфальное шествие по чемпионату

Матчи второго тура чемпионата Украины по водному поло среди женщин состоялись в бассейне НТУ-ХПИ.

Сборная Харькова, как и в первом туре, одержала три победы и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу.

Сборная Харьковской области - "ДНУ-Днепр".

10:5 (2:0, 3:2, 3:1, 2:2).

Сборная Харьковской области - Сборная Киева.

6:3 (0:1, 1:0, 3:1, 2:1).

Сборная Харьковской области - Сборная Донецкой области.

7:3 (2:2, 1:1, 2:0, 2:0).

После первого тура у харьковчанок 6 побед в 6 матчах, 18 очков и первое место.

На втором месте сборная Киева (6, 4, 12), на третьем - команда Донецкой области (6, 2, 6), и на четвертом - "ДНУ-Днепр" (6, 0, 0).