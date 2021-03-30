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30.03.2021  15:11   

Водное поло.Харьковчанки продолжают триумфальное шествие по чемпионату

Матчи второго тура чемпионата Украины по водному поло среди женщин состоялись в бассейне НТУ-ХПИ.

 Сборная Харькова, как и в первом туре, одержала три победы и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу.
 
Сборная Харьковской области - "ДНУ-Днепр".
10:5 (2:0, 3:2, 3:1, 2:2).
 
Сборная Харьковской области - Сборная Киева.
6:3 (0:1, 1:0, 3:1, 2:1).
 
Сборная Харьковской области - Сборная Донецкой области.
7:3 (2:2, 1:1, 2:0, 2:0).
 
После первого тура у харьковчанок 6 побед в 6 матчах, 18 очков и первое место.
 
На втором месте сборная Киева (6, 4, 12), на третьем - команда Донецкой области (6, 2, 6), и на четвертом - "ДНУ-Днепр" (6, 0, 0).
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  водное поло, чемпионат, харьков, украина
 
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