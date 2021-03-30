Главная Новости Спорт Кикбоксинг WAKO. Харьковчане триумфально выступили на двух турнирах
30.03.2021  13:56   

Кикбоксинг WAKO. Харьковчане триумфально выступили на двух турнирах

Чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди взрослых и всеукраинский турнир среди юношей и юниоров прошли в Одессе.

На счету харьковчан 7 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей чемпионата Украины среди взрослых.

Всеукраинский турнир среди юноши и юниоров принес в копилку харьковских спортсменов 16 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  кикбоксинг, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.03 Спорт Будущие спасатели - победители и призеры чемпионата города по кикбоксингу 06.10 Спорт 150 салтовских кикбоксеров при помощи «фул-контакта» определились с сильнейшими бойцами (Администация Московского района) 09.07 Спорт В Харькове появился первый открытый детский боксерский ринг (ФОТО)  
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 