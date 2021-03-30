Кикбоксинг WAKO. Харьковчане триумфально выступили на двух турнирах

Чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди взрослых и всеукраинский турнир среди юношей и юниоров прошли в Одессе.
На счету харьковчан 7 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей чемпионата Украины среди взрослых.
Всеукраинский турнир среди юноши и юниоров принес в копилку харьковских спортсменов 16 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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