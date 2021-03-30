30.03.2021 11:57

Теннис. Свитолина - в четвертьфинале турнира в Майами

Элина Свитолина во второй раз в карьере выступит в 1/4 финала на "Miami Open".

Почетная харьковчанка Элина Свитолина (5) вышла в четвертьфинал турнира на "Мастерсе" в Майами, обыграв представительницу Чехии Петру Квитову (9) в трёх сетах со счётом 2:6, 7:5, 7:5. Стоит отметить, что именно чешку букмекеры называли фавориткой встречи.

Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. Свитолина 4 раза подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Квитовой 4 эйса, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. В третьем сете Свитолина упустила перевес в два брейка (3:0), затем не подала на матч при счёте 5:4, но в следующем гейме отыграла два гейм-пойнта и сделала решающий брейк.

Для Элины Свитолиной это вторая подряд победа над Петрой Квитовой. Ранее теннисистки встречались на корте 9 раз (7-2 в пользу чешки).

За выход в полуфинал соревнований Свитолина поборется с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой или хорваткой Аной Конюх.