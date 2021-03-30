Теннис. Свитолина - в четвертьфинале турнира в Майами

Элина Свитолина во второй раз в карьере выступит в 1/4 финала на "Miami Open".
Почетная харьковчанка Элина Свитолина (5) вышла в четвертьфинал турнира на "Мастерсе" в Майами, обыграв представительницу Чехии Петру Квитову (9) в трёх сетах со счётом 2:6, 7:5, 7:5. Стоит отметить, что именно чешку букмекеры называли фавориткой встречи.
Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. Свитолина 4 раза подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Квитовой 4 эйса, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. В третьем сете Свитолина упустила перевес в два брейка (3:0), затем не подала на матч при счёте 5:4, но в следующем гейме отыграла два гейм-пойнта и сделала решающий брейк.
Для Элины Свитолиной это вторая подряд победа над Петрой Квитовой. Ранее теннисистки встречались на корте 9 раз (7-2 в пользу чешки).
За выход в полуфинал соревнований Свитолина поборется с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой или хорваткой Аной Конюх.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
влажность:
давление:
ветер: