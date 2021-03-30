Харьковские скалолазы завоевали «золото» этапа Кубка Украины

30.03.2021 11:01

На первом этапе Кубка Украины по болдерингу спортсмены Харьковщины завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Соревнования прошли в Харькове на скалодроме «MurawayNick». В соревнованиях принял участие 61 спортсмен из 8 областей.

Среди женщин весь пьедестал почета был за харьковчанками. Победила Дарья Нестеренко, второе место заняла Ксения Захарова, а ее старшая сестра Маргарита Захарова стала бронзовым призером.

В соревнованиях среди мужчин харьковчанин Илья Манякин завоевал серебряную медаль, а еще один харьковский спортсмен Максим Внуков занял третье место. Победителем этого этапа Кубка Украины стал Федор Самойлов из Киевской области.