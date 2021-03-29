Главная Новости Спорт Греко-римская борьба. Харьковские спортсмены завоевали 13 наград на всеукраинском турнире
29.03.2021  19:20   

Греко-римская борьба. Харьковские спортсмены завоевали 13 наград на всеукраинском турнире

Соревнования среди юношей памяти мастера спорта СССР Юрия Дороганя состоялись 26 и 27 марта в Запорожье и собрали более 200 спортсменов из 16 областей Украины, которые боролись за медали в трех возрастных группах: 2004-2005 г.р., 2006-2008 г.р. и 2009-2011 г.р.

По итогам турнира на счету харьковских борцов были 6 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Победителями турнира стали: Рыльцев Даниил, Мараев Игорь, Лысков Артем, Сорокин Илья, Кузнецов Тихон, Черников Никита.

«Серебро» - на счету Тарасенко Егора, Руденко Льва, Жидких Всеволода.

Бронзовые медали завоевали Наумов Савелий, Ткаченко Артем и Некрасов Даниил, Тихоненко Леонид.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  борьба, турнир
 
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