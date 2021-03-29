Греко-римская борьба. Харьковские спортсмены завоевали 13 наград на всеукраинском турнире

Соревнования среди юношей памяти мастера спорта СССР Юрия Дороганя состоялись 26 и 27 марта в Запорожье и собрали более 200 спортсменов из 16 областей Украины, которые боролись за медали в трех возрастных группах: 2004-2005 г.р., 2006-2008 г.р. и 2009-2011 г.р.
По итогам турнира на счету харьковских борцов были 6 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
Победителями турнира стали: Рыльцев Даниил, Мараев Игорь, Лысков Артем, Сорокин Илья, Кузнецов Тихон, Черников Никита.
«Серебро» - на счету Тарасенко Егора, Руденко Льва, Жидких Всеволода.
Бронзовые медали завоевали Наумов Савелий, Ткаченко Артем и Некрасов Даниил, Тихоненко Леонид.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Под влиянием поля повышенного давления в Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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