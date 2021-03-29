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29.03.2021  11:07   

Харьковчанки выиграли Кубок Украины по футзалу

Женская команда «TESLA» Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца выиграла Кубок Украины среди студентов по футзалу.

Харьковчанки выиграли Кубок Украины по футзалу

На пути к победе харьковчанки выиграли у команды Киевского университета им. Бориса Гринченко со счетом 14:0, обыграли футболисток Киевского национального университета строительства и архитектуры (9:0) и коллектив Сумского государственного университета (7:2).

В финале турнира «TESLA» обошла команду Национального университета пищевых технологий «IMS-НУХТ» со счетом 4:2.

По итогам обладательницами Кубка Украины среди команд высших учебных учреждений стали Юлия Костюк, Ксения Бурлаченко, Кристина Степаненко, Анастасия Калягина, Лиза Кузнецова, Ирина Кузубова, Инна Мугурдинова, Дарья Ткаченко, Елена Коваленко и Елена Подгорная. Кроме того, Елена Подгорная, которая забила восемь голов, получила звание лучшего бомбардира соревнований.

Источник:   ХГС
 Тэги:  футбол, мини-футбол, харьков
 
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