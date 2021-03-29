Харьковчанки выиграли Кубок Украины по футзалу

Женская команда «TESLA» Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца выиграла Кубок Украины среди студентов по футзалу.
На пути к победе харьковчанки выиграли у команды Киевского университета им. Бориса Гринченко со счетом 14:0, обыграли футболисток Киевского национального университета строительства и архитектуры (9:0) и коллектив Сумского государственного университета (7:2).
В финале турнира «TESLA» обошла команду Национального университета пищевых технологий «IMS-НУХТ» со счетом 4:2.
По итогам обладательницами Кубка Украины среди команд высших учебных учреждений стали Юлия Костюк, Ксения Бурлаченко, Кристина Степаненко, Анастасия Калягина, Лиза Кузнецова, Ирина Кузубова, Инна Мугурдинова, Дарья Ткаченко, Елена Коваленко и Елена Подгорная. Кроме того, Елена Подгорная, которая забила восемь голов, получила звание лучшего бомбардира соревнований.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Под влиянием поля повышенного давления в Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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