27.03.2021 08:42

У «Далласа» массовая эпидемия: матчи отложены

У «Далласа» большая проблема. Матчи в НХЛ уже стартовали, но в составе всего несколько здоровых игроков. В течение недели клуб поразил массовый коронавирус. Не тренировался и последний финалист Кубка Стэнли Радек Факса.

«Звезды» были вынуждены закрыть свой тренировочный лагерь в пятницу, 8 января, когда было обнаружено, что эпидемия уже во всю бушевала в команде. Тренер Рик Боунесс узнал, что его четырнадцать подопечных заболели. А пока вы читаете эту статью, дарим вам промокод 1xbet Украина 2021.

Как всё начиналось?

Изначально у шести игроков и двух членов команды был положительный тест на коронавирус. Поэтому тренировочный процесс «Далласа» был прекращен. Согласно новых правил в регламенте НХЛ объявила, что все в клубы пройдут тесты. В итоге выяснилось, что у «Звезд» уже 17 инфицированных игроков. Естественно, это причина, чтобы перенести стартовые матчи «Далласа». «Нам очень понравились тренировочные дни. Мы были довольны, как игроки тренировались и какого прогресса они достигли. А потом случилось то что случилось, нас помещают на карантин, и вся работа полностью прекращена», - посетовал тренер Боунесс.

"Это безумные времена. Конечно, у нас много инфицированных, поэтому мы должны стараться быть максимально безопасными», - сказал капитан Джейми Бенн.

Первые поединки во Флориде должны были состояться первыми, а потом нужно было сыграть с чемпионом «Тампа Бэй». Ничего этого не произойдет, эти три поединка отложены. Стандартные тренировки на данный момент невозможны. У «Далласа» попросту нет игроков, которые смогли бы начать подготовку к матчу и вообще полноценно тренироваться.

Кто заболел?

«Звезды» упорно молчат о заболевших. Однако, чехи Радек Факса, Ясон Ясонинсон и Джоэл Кивиранта не выходили на последние тренировки. На льду не было четыре основных команды: Миро Хейсканена, Юлиус Хонки, Эса Линделла и Джейми Олексиака.

На этом список «подозреваемых» заканчивается, несмотря на то, что, по словам Боунесса, клуб выполнил все гигиенические условия для обеспечения безопасности игроков и защиты их от инфекции.

«Трудно сказать, что есть идеальный способ изолировать всех игроков от вируса. Когда они покидают стадион домой, это вопрос дисциплины для каждого из ребят. Но каким-то образом вирус попал к нам, и мы пытаемся как-то с этим справиться», - сказал тренер.

Дальнейшие перспективы

Руководство НХЛ в настоящее время обсуждает с менеджментом «Далласа» возможную дату их первого поединка в сезоне. Однако, сейчас никто не может сказать, сыграет ли клуб с «Тампой» 19 января или несколькими днями позже на домашнем льду с «Нэшвиллом» 22 января. «Даллас» имеет право продавать билеты на четверть стадиона.

Но сработает ли этот план, также неизвестно.

Незадолго до старта нового сезона НХЛ объявила, что после проведения 12000 тестов среди 1200 игроков, во всех 31 клубе есть только 27 заболевших. Как ни странно, но большинство игроков «Далласа».

Таким образом, «Звездам» придется какое-то время побыть на паузе, в отличие от других. «Мы пытаемся адаптироваться к новой реальности. У нас есть запасной план, все будет зависеть от дальнейшего развития событий- подчеркнул тренер.

Что касается общих перспектив «Далласа» в этом сезоне, то они неплохие. Да, многие ключевые фигуры клуба Джейми Бенн, Джо Павелски, Александр Радулов пережили свои лучшие годы, и их будет сложно снова мотивировать на новые подвиги. Однако Миро Хейсканен, Джон Клингберг и Эса Линделл всё еще хороши в обороне, а новое поколение нападающих Рупе Хинц, Радек Факса и Денис Гурьянов подписали новые контракты.

Команда должна выходить в плей-офф. А там все будет зависеть от соперников и от сыгранности. Ведь в прошлом сезоне мало кто ожидал от «Далласа» выхода в финал, а парни смогли.

Пожелаем «Звездам» как можно быстрее справится со всеми проблемами, прежде всего, здоровья. Ну а успехи придут. Ведь мы знаем, что клуб умеет добиваться результата даже в сложных ситуациях.