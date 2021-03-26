Главная Новости Спорт Теннис. Почетная харьковчанка не без труда разобралась с Роджерс (ВИДЕО)
26.03.2021  19:39   

Теннис. Почетная харьковчанка не без труда разобралась с Роджерс (ВИДЕО)

Элина Свитолина оформила победу в своем стартовом поединке на турнире WTA в США над местной Шелби Роджерс 3-6, 7-5, 6-3.

 
Теннисистки провели на корте почти 2,5 часа. По ходу первого сета Свитолина лидировала 3-1, после чего проиграла 6 геймов подряд. Во второй партии почетная харьковчанка оформила четыре брейка против трех у Роджерс, а в решающем сете - два против одного у соперницы.
 
Для теннисисток это был четвертый очный поединок. Элина выиграла в прошлых трех встречах.
 
Соперницей Свитолиной в третьем круге стала россиянка Екатерина Александрова (WTA 34), Элина ведет в статистике личных встреч 2-0.
 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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