Теннис. Почетная харьковчанка не без труда разобралась с Роджерс (ВИДЕО)

Элина Свитолина оформила победу в своем стартовом поединке на турнире WTA в США над местной Шелби Роджерс 3-6, 7-5, 6-3.
Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!
На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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