26.03.2021 19:39

Теннис. Почетная харьковчанка не без труда разобралась с Роджерс (ВИДЕО)

Элина Свитолина оформила победу в своем стартовом поединке на турнире WTA в США над местной Шелби Роджерс 3-6, 7-5, 6-3.

Теннисистки провели на корте почти 2,5 часа. По ходу первого сета Свитолина лидировала 3-1, после чего проиграла 6 геймов подряд. Во второй партии почетная харьковчанка оформила четыре брейка против трех у Роджерс, а в решающем сете - два против одного у соперницы.

Для теннисисток это был четвертый очный поединок. Элина выиграла в прошлых трех встречах.

Соперницей Свитолиной в третьем круге стала россиянка Екатерина Александрова (WTA 34), Элина ведет в статистике личных встреч 2-0.