26.03.2021 16:31

Харьковчанка будет судить матч отбора ЧМ-2022

Катерина Монзуль станет одной из первых в истории арбитров-женщин, работающих на матчах мирового первенства среди мужчин.

Катерина Монзуль будет работать на поединке соперников сборной Украины в групповом раунде Евро-2020. 28-го марта она рассудит встречу Австрия - Фарерские острова в Вене. На линиях харьковчанке будут помогать соотечественники Александр Жуков и Виктор Матяш. Четвертый судья - Денис Шурман.

Напомним, Катерина Монзуль - первая женщина-арбитр из Украины, попавшая в элитную категорию судей ФИФА. Она первой в истории из женщин-судей стала работать на поединках Украинской Премьер-лиги. Также в ее послужном списке числится судейство финала женской Лиги чемпионов сезона-2013/2014 и финала женского чемпионата мира 2015 года. В 2020 году она судила игры финального этапа Лиги чемпионов среди женщин и первой среди арбитров-женщин работала на поединке мужской Лиги Европы.