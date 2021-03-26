Металлист 1925 победил в выездном матче (ВИДЕО)

Матч 18-й тура чемпионата Первой лиги состоялся на стадионе "Арена-Львов".
Из-за карантиных ограничений поединок между «Металлистом 1925» и «Агробизнесом» прошел без зрителей.
Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу харьковских футболистов. Все три гола в этой встрече побывали в сетках ворот в первом тайме.
На 18-й минуте игрок "Агробизнеса" Руслан Черненко с пенальти открыл счет.
На 35-й минуте Юрий Батюшин также с одиннадцатиметрового восстановил равновесие. А на 43-й минуте Дерек принес победу харьковчанам.
Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!
Выходные будут местами дождливыми, ветренными и прохладными.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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