Главная Новости Спорт Металлист 1925 победил в выездном матче (ВИДЕО)
26.03.2021  13:34   

Металлист 1925 победил в выездном матче (ВИДЕО)

Матч 18-й тура чемпионата Первой лиги состоялся на стадионе "Арена-Львов".

Из-за карантиных ограничений поединок  между «Металлистом 1925» и «Агробизнесом» прошел без зрителей.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу харьковских футболистов. Все три гола в этой встрече побывали в сетках ворот в первом тайме.

На 18-й минуте игрок "Агробизнеса" Руслан Черненко с пенальти открыл счет.

На 35-й минуте Юрий Батюшин также с одиннадцатиметрового восстановил равновесие. А на 43-й минуте Дерек принес победу харьковчанам.

 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  металлист, футбол, харьков
 
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