26.03.2021 13:34

Металлист 1925 победил в выездном матче (ВИДЕО)

Матч 18-й тура чемпионата Первой лиги состоялся на стадионе "Арена-Львов".

Из-за карантиных ограничений поединок между «Металлистом 1925» и «Агробизнесом» прошел без зрителей.



Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу харьковских футболистов. Все три гола в этой встрече побывали в сетках ворот в первом тайме.

На 18-й минуте игрок "Агробизнеса" Руслан Черненко с пенальти открыл счет.

На 35-й минуте Юрий Батюшин также с одиннадцатиметрового восстановил равновесие. А на 43-й минуте Дерек принес победу харьковчанам.