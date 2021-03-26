26.03.2021 11:09

23 мая в Харькове сборная Украины по футболу проведет товарищеский поединок

Сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Бахрейна в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020, который состоится летом 2021 года.





Поединок состоится 23 мая, а исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение относительно места его проведения.



Как сообщает официальный сайт УАФ, матч Украина — Бахрейн состоится в Харькове на стадионе ОСК “Металлист”.



Отметим, что после этого спарринга у подопечных Андрея Шевченко запланированы еще две товарищеские игры — против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня), а уже после них начнется чемпионат Европы.



Напомним, сборная Украины начала свое участие в квалификации ЧМ-2022, где в первом матче сыграла вничью с Францией (1:1)

Предварительный календарь матчей национальной сборной Украины 2021



28.03. Украина - Финляндия. ЧМ-2022 (21.45, Киев)



31.03. Украина - Казахстан. ЧМ-2022 (21.45, Киев)



23.05. Украина - Бахрейн. Товарищеский матч (Харьков)



03.06. Украина - Северная Ирландия. Товарищеский матч



07.06. Украина - Кипр. Товарищеский матч



13.06. Нидерланды - Украина. Евро-2020 (22.00, Амстердам)



17.06. Украина - Северная Македония. Евро-2020 (16.00, Бухарест)



21.06. Украина - Австрия. Евро-2020 (19.00, Бухарест)



01.09. Казахстан - Украина. ЧМ-2022 (17.00)



04.09. Украина - Франция. ЧМ-2022 (21.45)



08.09. Чехия - Украина. Товарищеский матч



09.10. Финляндия - Украина. ЧМ-2022 (19.00)



12.10. Украина - Босния и Герцеговина. ЧМ-2022 (21.45)



11.11. Украина - Болгария. Товарищеский матч



16.11. Босния и Герцеговина - Украина. ЧМ-2022 (21.45)