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26.03.2021  11:09   

23 мая в Харькове сборная Украины по футболу проведет товарищеский поединок

Сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Бахрейна в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020, который состоится летом 2021 года.



Поединок состоится 23 мая, а исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение относительно места его проведения.

Как сообщает официальный сайт УАФ, матч Украина — Бахрейн состоится в Харькове на стадионе ОСК “Металлист”.

Отметим, что после этого спарринга у подопечных Андрея Шевченко запланированы еще две товарищеские игры — против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня), а уже после них начнется чемпионат Европы.

Напомним, сборная Украины начала свое участие в квалификации ЧМ-2022, где в первом матче сыграла вничью с Францией (1:1)

Предварительный календарь матчей национальной сборной Украины 2021

28.03. Украина - Финляндия. ЧМ-2022 (21.45, Киев)

31.03. Украина - Казахстан. ЧМ-2022 (21.45, Киев)

23.05. Украина - Бахрейн. Товарищеский матч (Харьков)

03.06. Украина - Северная Ирландия. Товарищеский матч

07.06. Украина - Кипр. Товарищеский матч

13.06. Нидерланды - Украина. Евро-2020 (22.00, Амстердам)

17.06. Украина - Северная Македония. Евро-2020 (16.00, Бухарест)

21.06. Украина - Австрия. Евро-2020 (19.00, Бухарест)

01.09. Казахстан - Украина. ЧМ-2022 (17.00)

04.09. Украина - Франция. ЧМ-2022 (21.45)

08.09. Чехия - Украина. Товарищеский матч

09.10. Финляндия - Украина. ЧМ-2022 (19.00)

12.10. Украина - Босния и Герцеговина. ЧМ-2022 (21.45)

11.11. Украина - Болгария. Товарищеский матч

16.11. Босния и Герцеговина - Украина. ЧМ-2022 (21.45)

Источник:   prosportua
 Тэги:  евро-2020, сборная бахрейна, сборная украины, товарищеский матч
 
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