25.03.2021 16:49

Панкратион и грэпплинг: В Харькове проходит Кубок Украины

Финал Кубка Украины по панкратиону и грэпплингу среди взрослых стартовал 24 марта 2021 года во Дворце спорта «Локомотив».

Мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта Украины, Федерацией панкратиона Украины, Федерацией грэпплинга Украины и при поддержке секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова. В соревнованиях принимают участие члены федераций панкратиона и грэпплинга из всех областей Украины.

На открытии финала Кубка выступили шоу-театр оригинального жанра «Дети будущего» при Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области и чемпион Украины по современному танцу, участник международных соревнований - команда «Explosion» школы «ALL Stars Dance Centre».

В первый день Кубка прошли соревнования и были награждены победители по грэпплингу ноу-ги. Первые места среди женщин заняли спортсменки из трех областей: Елена Герман из Харьковской области (1996 г.р., 71 кг); Светлана Скрипник (1994 г.р., 53 кг), Виктория Синявина (1989 г.р., 58 кг) и Амина Накопюк (2001 г.р., 71 кг и более) из Сумской области; Ольга Милокумова (1992 г.р., 64 кг) из Полтавской области.

Среди мужчин победу одержали борцы: Милан Николенко (2003 г.р., весовая категория 62 кг) и Денис Гадиров (1999 г.р., 92 кг) из Кировоградской области; Юрий Черкалюк (1989 г.р., 66 кг) и Иван Джураев (100+ кг) из Черновицкой области; Магомед-Салах Тодаев (2000 г.р., 71 гк) и Эдуард Житков (1996 г.р., 100 кг) из Киева; Касум Касумов (1998 г.р., 77 кг) из Сумской области и Андрей Баркара (1994 г.р. 84 кг) из Одесской области.

Финальные поединки пройдут завтра, 26 марта. Также в пятницу состоится фестиваль боевых искусств «Madabattle» и выступят лучшие бойцы ММА среди полупрофессионалов. Начало - в 18:00.

В связи с карантинными ограничениями мероприятие можно посмотреть только на «Youtube».

Справка. Грэпплинг – разновидность единоборств, в переводе с английского означает «хватать». В основном включает в себя броски и бросковую технику, как в классических единоборствах. Это тандем основных борцовских техник, но с максимальным акцентом на болевые приемы, на сдачу соперника.