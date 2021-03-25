25.03.2021 15:49

Волейбол.Легендарный Локомотив вылетел из высшей лиги

Харьковский клуб провел один из худших сезонов в истории.

Самый титулованный волейбольный клуб в Украине, в копилке которого 17 титулов чемпиона Украины и 13 побед в розыгрыше Кубка страны, полностью завалил регулярный сезон.

В 18-ти поединках "Локомотив" потерпел 18 поражений и смог набрать лишь одно очко. С таким результатом команда продолжила борьбу за итоговые 7-10 места чемпионата. Там все началось с чистого листа, у харьковчан был прекрасный шанс избежать печальной участи прощания с элитой. Но, увы.

В шести поединках турнира "Локомотив" потерпел шесть поражений, в которых взял всего лишь два сета. В результате, в квартете слабейших команд Украины харьковчане заняли последнее место, а в генеральной классификации чемпионата 10-е. Это значит, что следующий сезон "Локомотив" начнет в Высшей лиге Украины.

Турнирное падение легенды харьковского волейбола началось, когда учредитель и многолетний спонсор клуба - ЮЖД - стал терять интерес к команде. Это случилось несколько лет назад. Тогда же со спортивной карты страны исчезла футзальная команда "Локомотива", которая была одним из лидеров национального чемпионата. Волейбольный же "Локомотив" выжил, но перешел в режим жесткой финансовой экономии. Сейчас многие сотрудники ВК, по словам тренерского штаба, работают на чистом энтузиазме.