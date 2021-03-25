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25.03.2021  14:41   

Волейбол. В Харькове пройдут матчи Высшей женской лиги

26-28 марта в спортивном комплексе ХНПУ состоятся финальные матчи (9-12 места) чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги.

26.03.2021
 
16:30 МСК "Днепр" - СК "Прометей-2-ДГТУ".
 
19:30 Харьковчанка-ХНПУ-Сборная Харьковской области-2 - ВК "ПНУ-Университет".
 
27.03.2021
 
14-30 УК "ПНУ-Университет" - СК "Прометей-2-ДГТУ".
 
17-30 Харьковчанка-ХНПУ-Сборная Харьковской области-2 - МСК "Днепр".
 
28.03.2021
 
11-00 МСК "Днепр" - ВК "ПНУ-Университет".
 
14-00 СК "Прометей-2-ДГТУ" - Харьковчанка-ХНПУ-Сборная Харьковской области-2.
 
Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на сайте Федерации волейбола Харьковской области.
 
Из-за карантинных ограничений матчи состоятся без зрителей.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  волейбол, высшая женская лига, харьков
 
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