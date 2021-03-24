Бокс. Сборная харьковчан - серебряный призер чемпионата Украины

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 24 марта Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 25 марта Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.