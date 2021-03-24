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24.03.2021  16:41   

Бокс. Сборная харьковчан - серебряный призер чемпионата Украины

Первенство страны по боксу среди юниоров прошло в Кривом Роге.

Сборная команда Харькова заняла 2-е общекомандное место, завоевав 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
 
"Золото" соревнований и звание чемпиона Украины завоевали:
- Арсений Огиенко (весовая категория 54 кг.).
- Александр Левченко (весовая категория 57 кг.).
- Богдан Челдык (весовая категория 60 кг.).
 
"Серебро" и звание вице-чемпиона завоевал Арсений Белоцерковский (весовая категория 50 кг.).
 
Бронзовые медали завоевали:
- Лев Перфилов (весовая категория 63 кг.).
- Егор Тиленин (весовая категория 70 кг.).
 
Впереди у харьковчан чемпионат Европы среди юниоров, который стартует 1 июля в Грузии.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бокс, чемпионы и призеры, харьков, украина, вице-чемпионы, золото, серебро, бронза
 
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