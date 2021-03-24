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24.03.2021  14:49   

Фигурное катание. Харьковчане - на чемпионате мира, на кону - Олимпиада

В ходе выступлений первостоличных спортсменов на мировом первенстве решается и вопрос об их путевках на Олимпийские игры.

Сегодня в Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию, который также будет первым этапом отбора на Олимпийские игры в Пекине-2022.
 
Украину в одиночном катании будут представлять Иван Шмуратко и Анастасия Архипова, в танцах на льду - дуэт харьковских фигуристов Александра Назарова/Максим Никитин.
 
Расписание и результаты можно просматривать здесь.
 
Трансляция: телеканалы Sport 1/Sport 2.
 
Тэги:  фигурное катание, чемпионат мира, харьков, олимпиада
 
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