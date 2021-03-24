Фигурное катание. Харьковчане - на чемпионате мира, на кону - Олимпиада

В ходе выступлений первостоличных спортсменов на мировом первенстве решается и вопрос об их путевках на Олимпийские игры.
Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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