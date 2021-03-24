24.03.2021 14:49

Фигурное катание. Харьковчане - на чемпионате мира, на кону - Олимпиада

В ходе выступлений первостоличных спортсменов на мировом первенстве решается и вопрос об их путевках на Олимпийские игры.

Сегодня в Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию, который также будет первым этапом отбора на Олимпийские игры в Пекине-2022.

Украину в одиночном катании будут представлять Иван Шмуратко и Анастасия Архипова, в танцах на льду - дуэт харьковских фигуристов Александра Назарова/Максим Никитин.

Расписание и результаты можно просматривать здесь

Трансляция: телеканалы Sport 1/Sport 2.