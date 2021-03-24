24.03.2021 11:52

Фехтование: Роман Свичкар завоевал лицензию на Олимпиаду

Украинские шпажисты Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин и Анатолий Герей завоевали серебро Кубка мира, а вместе с ним и командную путевку на Олимпиаду.

Кубок мира по фехтованию на шпагах разыграли в Казани.

В первый день соревнований украинская сборная, в составе которой выступал и харьковчанин Роман Свичкарь, переиграла Швецию (45:20) и Израиль (45:43), а во второй - одолела Японию в четвертьфинале (29:25) и Китай в полуфинале (39:26).

В финале украинцы с минимальным счетом 43:44 проиграли итальянцам.