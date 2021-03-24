Фехтование: Роман Свичкар завоевал лицензию на Олимпиаду

Украинские шпажисты Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин и Анатолий Герей завоевали серебро Кубка мира, а вместе с ним и командную путевку на Олимпиаду.
Кубок мира по фехтованию на шпагах разыграли в Казани.
В первый день соревнований украинская сборная, в составе которой выступал и харьковчанин Роман Свичкарь, переиграла Швецию (45:20) и Израиль (45:43), а во второй - одолела Японию в четвертьфинале (29:25) и Китай в полуфинале (39:26).
В финале украинцы с минимальным счетом 43:44 проиграли итальянцам.
Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.
Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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