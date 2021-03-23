Прыжки в воду. Харьковчане - призеры Кубка Украины

Кубок Украины по прыжкам в воду среди возрастных групп "А" и "В" состоялся в Киеве. Сборная Харькова завоевала четыре награды.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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