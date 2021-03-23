23.03.2021 16:34

Прыжки в воду. Харьковчане - призеры Кубка Украины

Кубок Украины по прыжкам в воду среди возрастных групп "А" и "В" состоялся в Киеве. Сборная Харькова завоевала четыре награды.

Участие в соревнованиях принимали 97 спортсменов из 9 регионов страны. Харьковчане завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали в категории "А".

Серебряными призерами стали Екатерина Корнеева (прыжки с трамплина 3 м.) и Дмитрий Качанов (прыжки с вышки).

Бронзовые медали завоевали Тимур Халиман (вышка) и Полина Синица (трамплин 1 м.).

В общекомандном зачете сборная Харькова заняла четвертое место. Победителями стали киевляне, второе место за сборной Луганской области, а третье - Николаевской.