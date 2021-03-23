25 апреля в Харькове состоится масштабное спортивное соревнование - полумарафон улицам города

2 500 участников, маршрут по центру города, все необходимые меры безопасности для участников, волонтеров и зрителей.
Городской совет уже согласовал дату и маршрут проведения. Организаторы старта - команда Kharkiv International Marathon и IRONWAY. На их счету восемь марафонских стартов и четыре мероприятия триатлона для "железных" людей.
Все желающие выбирают комфортную из трех дистанций:
Этот старт станет для Харькова настоящим праздником, по которому соскучились как бегуны, так и болельщики.
Это здоровый образ жизни, адреналин, эмоции и жажда соревнования в одном соревновании.
Основной путь забега будет пролегать большим и широким проспектом Науки.
Все подробности полумарафон и регистрация по ссылке.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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