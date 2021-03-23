23.03.2021 13:15

25 апреля в Харькове состоится масштабное спортивное соревнование - полумарафон улицам города

2 500 участников, маршрут по центру города, все необходимые меры безопасности для участников, волонтеров и зрителей.

Городской совет уже согласовал дату и маршрут проведения. Организаторы старта - команда Kharkiv International Marathon и IRONWAY. На их счету восемь марафонских стартов и четыре мероприятия триатлона для "железных" людей.

Все желающие выбирают комфортную из трех дистанций:

1 километр - это забег для всей семьи, в котором могут принимать участие даже дети (начиная с 3 лет);

10 километров - более профессиональная дистанция, которая подойдет для тех, кто уже тренируется и желает впервые попробовать серьезный забег;

21,097 километра - большая дистанция для профессиональных спортсменов. В начале сезона это важный старт, чтобы оценить свои способности и "оклематься" после зимы.

Этот старт станет для Харькова настоящим праздником, по которому соскучились как бегуны, так и болельщики.

Это здоровый образ жизни, адреналин, эмоции и жажда соревнования в одном соревновании.

Основной путь забега будет пролегать большим и широким проспектом Науки.

Все подробности полумарафон и регистрация по ссылке.