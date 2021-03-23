Харьков примет чемпионат Украині по дзюдо

На соревнования приглашают юношей и девушек в возрасте до 21 года.
Турнир состоится в Харькове с 30 марта по 1 апреля 2021 года во Дворце спорта "Локомотив" (улица Большая Панасовская, 90).
Больше подробностей – на сайте федерации дзюдо Харькова.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В Харькове без осадков. По области днем местами небольшой кратковременный дождь.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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