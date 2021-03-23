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23.03.2021  09:29   

Харьков примет чемпионат Украині по дзюдо

На соревнования приглашают юношей и девушек в возрасте до 21 года.

Турнир состоится в Харькове с 30 марта по 1 апреля 2021 года во Дворце спорта "Локомотив" (улица Большая Панасовская, 90).

Больше подробностей – на сайте федерации дзюдо Харькова.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  дзюдо, харьков
 
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