23.03.2021 09:29

Харьков примет чемпионат Украині по дзюдо

На соревнования приглашают юношей и девушек в возрасте до 21 года.

Турнир состоится в Харькове с 30 марта по 1 апреля 2021 года во Дворце спорта "Локомотив" (улица Большая Панасовская, 90).

Больше подробностей – на сайте федерации дзюдо Харькова.