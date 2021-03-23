Бокс: харьковский боксер завоевал «бронзу» международного турнира

Сергей Горсков стал призером международного турнира по боксу «Босфор», который с 16 по 21 марта состоялся в турецком городе Стамбуле.
Сергей Горсков в весовой категории до 91 кг победил одноголосым решением судей Нурлана Сабирова из Казахстана, но в полуфинале уступил со счетом 2: 3 другому казахскому боксеру Сагайдику Тоганбаеву.
Еще один харьковский спортсмен Богдан Толмачев почти одержал победу в весовой категории до 75 кг, он уступил в четвертьфинале раздельным решением судей бронзовому призеру Олимпийских игр и бронзовому призеру чемпионата Камран Шахсуварлы из Азербайджана.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В Харькове без осадков. По области днем местами небольшой кратковременный дождь.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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