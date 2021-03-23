Бокс: харьковский боксер завоевал «бронзу» международного турнира

23.03.2021 08:07

Сергей Горсков стал призером международного турнира по боксу «Босфор», который с 16 по 21 марта состоялся в турецком городе Стамбуле.

В соревнованиях приняли участие около 200 боксеров из 23 стран. Украина была представлена ​​мужской и женской сборными до 22 лет, которые завоевали 4 бронзовые награды. Одна из них на счету харьковского спортсмена.

Сергей Горсков в весовой категории до 91 кг победил одноголосым решением судей Нурлана Сабирова из Казахстана, но в полуфинале уступил со счетом 2: 3 другому казахскому боксеру Сагайдику Тоганбаеву.

Еще один харьковский спортсмен Богдан Толмачев почти одержал победу в весовой категории до 75 кг, он уступил в четвертьфинале раздельным решением судей бронзовому призеру Олимпийских игр и бронзовому призеру чемпионата Камран Шахсуварлы из Азербайджана.