Главная Новости Спорт Бадминтон. Определился победитель школьной лиги
22.03.2021  15:46   

Бадминтон. Определился победитель школьной лиги

Сильнейшей в Харьковской спортивной школьной лиге по бадминтону стала команда специализированной школы №133 Киевского района.

В финальном этапе соревнований приняли участие сильнейшие команды из каждого района города, состоявшие из представителей двух возрастных категорий: младшей (1-5-е классы) и старшей (6-11-е классы).
 
По результатам соревнований, победителем в сезоне 2019/2021 года стала команда школы №133. На втором месте - учащиеся школы №109 (Шевченковский район), а третье место заняла команда гимназии №23 (Московский район).
 
С фотоотчетом о финальном этапе и награждении победителей можно ознакомиться здесь. 
 
Напомним, что Харьковские спортивные школьные лиги состоят из трех этапов: соревнования на уровне школ, районов и финальные, городские, в ходе которых определяются победители школьной лиги по 11-ти видам спорта: бадминтону, баскетболу, баскетболу 3х3, волейболу, гандболу, черлидингу, легкой атлетике, регби, футболу, шахматам и армспорту.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бадминтон, школьная лига, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.02 Спорт Бадминтон: харьковские спортсмены победили на Кубке Украины 11.02 Спорт Бадминтонн. В Харькове состоится турнир для влюбленных 22.01 Спорт Бадминтон. В Харькове пройдет всеукраинский юниорский турнир
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 