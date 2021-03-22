22.03.2021 15:46

Бадминтон. Определился победитель школьной лиги

Сильнейшей в Харьковской спортивной школьной лиге по бадминтону стала команда специализированной школы №133 Киевского района.

В финальном этапе соревнований приняли участие сильнейшие команды из каждого района города, состоявшие из представителей двух возрастных категорий: младшей (1-5-е классы) и старшей (6-11-е классы).

По результатам соревнований, победителем в сезоне 2019/2021 года стала команда школы №133. На втором месте - учащиеся школы №109 (Шевченковский район), а третье место заняла команда гимназии №23 (Московский район).

С фотоотчетом о финальном этапе и награждении победителей можно ознакомиться здесь.

Напомним, что Харьковские спортивные школьные лиги состоят из трех этапов: соревнования на уровне школ, районов и финальные, городские, в ходе которых определяются победители школьной лиги по 11-ти видам спорта: бадминтону, баскетболу, баскетболу 3х3, волейболу, гандболу, черлидингу, легкой атлетике, регби, футболу, шахматам и армспорту.