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22.03.2021  16:46   

Армспорт. Определились сильнейшие харьковские школьники

Чемпионом Харьковской школьной лиги по армспорту сезона 2019/2021 стала команда специализированной школы №108.

За кубок и звание чемпиона лиги боролись школьники из 13 учебных заведений Харькова. В результате упорной борьбы с большим отрывом победу одержала специализированная школа №108 (Холодногорский район).
 
Второе место заняла команда специализированной школы №114 (Слободской район), третье завоевала команда школы №58 (Московский район).
 
Состав команды-чемпиона:
 
- Илья Блудов;
 
- Оскар Полешко;
 
- Владислав Овчаренко;
 
- Кира Канищева;
 
- Альбина Молодецкая.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  армспорт, чемпионы и призеры, харьков, школьная лига
 
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