Армспорт. Определились сильнейшие харьковские школьники

Чемпионом Харьковской школьной лиги по армспорту сезона 2019/2021 стала команда специализированной школы №108.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
Облачная погода продержится весь день. Днем временами мелкий дождь со снегом, а вечером ему на смену придет снег. На дорогах местами гололедица.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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