22.03.2021 12:53

Дзюдо: харьковчане неплохо выступили на ЧУ

Чемпионат Украины по дзюдо среди кадетов до 18 лет завершился в Сумах. Соревнования собрали 590 спортсменов из 24 областей страны.

Сборная команда Харькова завоевала третье место среди юношей и третье общекомандное место чемпионата Украины среди кадетов. В их активе 1 золотая медаль, 2 серебряных и столько же бронзовых.

У юношей в весовой категории до 60 кг. чемпионом стал Михаил Фик. Спортсмен ДЮСШ "ХТЗ" выполнил норматив мастера спорта Украины и завоевал путевку на кадетский чемпионат Европы, который запланирован на август.

Серебряными призерами чемпионата Украины стали Назар Висков в весовой категории до 55 кг. и Тимур Наугольный в весовой категории до 66 кг. В финальной встречи Назар уступил спортсмену из Киева, а Тимур - из Одессы.

Бронза кадетского чемпионата в весовой категории до 50 кг. у спортсмена КДЮСШ №2 Даниила Кравченко.

Среди девушек в весовой категории до 44 кг. бронзовым призером соревнований стала Виолетта Мелешкова, спортсменка КДЮСШ №8. Для Виолы это был первый национальный старт.