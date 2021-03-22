Баскетбол: Харьковские Соколы проиграли два домашних матча подряд

Харьковские баскетболисты неудачно провели домашние матчи на паркете Дворца спорта «Локомотив»: они проиграли МБК «Николаев» и потерпели поражение от «Черкасских Мавп».
«Харьковские Соколы» - МБК «Николаев» - 68:78.
«Харьковские Соколы» - «Черкасские Мавпы» - 57:83.
В первом матче у харьковчан самым результативным был американский легионер Джервон Прессли Кейтрик, который набрал 23 очка.
А во второй Илья Немцу, принесший команде 18 очков.
В турнирной таблице Суперлиги «Харьковские Соколы» занимают 9 место, имея после 27 игр 7 побед.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В Харькове без осадков. По области днем местами небольшой кратковременный дождь.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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