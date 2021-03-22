Главная Новости Спорт Баскетбол: Харьковские Соколы проиграли два домашних матча подряд
22.03.2021  11:40   

Баскетбол: Харьковские Соколы проиграли два домашних матча подряд

Харьковские баскетболисты неудачно провели домашние матчи на паркете Дворца спорта «Локомотив»: они проиграли МБК «Николаев» и потерпели поражение от «Черкасских Мавп».

«Харьковские Соколы» - МБК «Николаев» - 68:78.

«Харьковские Соколы» - «Черкасские Мавпы» - 57:83.

В первом матче у харьковчан самым результативным был американский легионер Джервон Прессли Кейтрик, который набрал 23 очка.

А во второй Илья Немцу, принесший команде 18 очков.

В турнирной таблице Суперлиги «Харьковские Соколы» занимают 9 место, имея после 27 игр 7 побед.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, сокол, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 ЖКХ Усиление карантина: Количество болельщиков вновь сократят 18.03 Спорт Баскетбол. "Харьковские Соколы" готовятся к домашнему удару по соперникам 12.03 Спорт Баскетбол. "Харьковские Соколы" уступили "Запорожью" (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 