22.03.2021 11:40

Баскетбол: Харьковские Соколы проиграли два домашних матча подряд

Харьковские баскетболисты неудачно провели домашние матчи на паркете Дворца спорта «Локомотив»: они проиграли МБК «Николаев» и потерпели поражение от «Черкасских Мавп».

«Харьковские Соколы» - МБК «Николаев» - 68:78.



«Харьковские Соколы» - «Черкасские Мавпы» - 57:83.



В первом матче у харьковчан самым результативным был американский легионер Джервон Прессли Кейтрик, который набрал 23 очка.



А во второй Илья Немцу, принесший команде 18 очков.



В турнирной таблице Суперлиги «Харьковские Соколы» занимают 9 место, имея после 27 игр 7 побед.