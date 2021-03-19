Волейбол. За три дня в Харькове пройдут 6 поединков

19-21 марта в спортивном колледже в Померках состоятся финальные матчи (13-16 места) чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Синоптики обещают снег и ночной морозец. Днем столбили термометров поднимутся выше нуля.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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