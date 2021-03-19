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19.03.2021  14:41   

Волейбол. За три дня в Харькове пройдут 6 поединков

19-21 марта в спортивном колледже в Померках состоятся финальные матчи (13-16 места) чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги.

Стало известно расписание волейбольных поединков, которые пройдут с пятницы по воскресенье.   
 
19.03.2021
16:00 Сборная Харьковской области КЗ "ХПКСП" ХОР - НУФВСУ.
19:00 "Орбита-Спортинтернат" - "Метеор-Инваспорт".
 
20.03.2021
14-00 Сборная Харьковской области КЗ "ХПКСП" ХОР - "Орбита-Спортинтернат".
17-00 НУФВСУ - "Метеор-Инваспорт".
 
21.03.2021
10-30 "Орбита-Спортинтернат" - НУФВСУ.
13-30 "Метеор-Инваспорт" - сборная Харьковской области КЗ "ХПКСП" ХОР.
 
Онлайн трансляции поединков можно будет посмотреть на сайте ФВУ.
Источник:   Сайт ФВУ
 Тэги:  волейбол, уик-энд, харьков
 
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