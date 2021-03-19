19.03.2021 12:25

Александр Горяинов: С Ярославским, Красниковым и Маркевичем "Металлист" наведет шороху в украинском и европейском футболе

О роли Александра Горяинова в истории "Металлиста" лишний раз говорить не стоит. Достаточно упомянуть, что бывший вратарь этой харьковской команды является рекордсменом по количеству проведенных матчей в составе желто-синих. Поэтому новость о том, что Александр Ярославский планирует возродить славу этого великого клуба, Горяинов воспринял с воодушевлением.

— Когда я об этом узнал, то первым делом нахлынула ностальгия, — сказал Горяинов. — Сразу вспомнились времена, когда Металлист находился среди лучших клубов Украины, достойно выступал на международной арене. Я очень обрадовался этой новости. Меня наполнили только позитивные эмоции.

— В Харькове скучно без "Металлиста"?

— Скучно без большого футбола, без болельщиков на трибунах, которые приходили на Металлист. Даже рядовой матч чемпионата собирал порядка 20-25-ти тысяч зрителей. Я не говорю о еврокубковых поединках. Тогда харьковская арена практически всегда заполнялась под завязку.

— Все успехи харьковского клуба за время независимости Украины связаны с именем Александра Ярославского. В чем был секрет этого, так сказать, предприятия?

— В триумвирате Ярославского—Красникова—Маркевича (улыбается). Это фанаты своего дела. Когда Александр Владиленович был президентом, он мог в шесть утра приехать на базу и проконтролировать возведение этого объекта. Евгений Алексеевич также меня поражал своей работоспособностью. Он сутками мог смотреть футбол, просматривая кандидатов для Металлиста. Красников знает все обо всех футболистах (смеется). А о тренерском таланте Мирона Богдановича и говорить не стоит. С таким наставником было приятно и поучительно работать.

— Вы являетесь рекордсменом "Металлиста" по количеству проведенных матчей. Какой для вас сезон был самым запоминающимся?

— Я могу выделить все сезоны, когда Мирон Маркевич был главным тренером, а Александр Ярославский — президентом. Это были яркие и исторические времена для "Металлиста".

— Как часто футболисты общались с Ярославским тет-а-тет?

— Не скажу, что часто, однако когда Александр Владиленович приезжал на тренировки, а делал президент это часто, он мог поговорить с игроком, подбодрить. Ярославский — открытый человек.

— Какое качество в Ярославском вам больше всего нравилось?

— У него никогда слова не расходятся с делом.

— Вы упомянули связку Ярославский—Красников—Маркевич. Она может воссоединиться?

— Почему нет? Это будет только плюс для харьковского и украинского футбола. Если все так случится, то Металлист еще наведет много шороху в отечественном и европейском футболе (смеется).

Ранее сообщалось, что легендарное трио Ярославский - Красников - Маркевич может воссоединиться.