Баскетбол. "Харьковские Соколы" готовятся к домашнему удару по соперникам

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 18 марта Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 19 марта В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.