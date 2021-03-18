Главная Новости Спорт Баскетбол. "Харьковские Соколы" готовятся к домашнему удару по соперникам
18.03.2021  15:19   

Баскетбол. "Харьковские Соколы" готовятся к домашнему удару по соперникам

Харьковские спортсмены попытаются улучшить свое турнирное положение и переиграть в следующих двух домашних матчах важных конкурентов за зону плей-офф:

 
Продолжается марафон домашних матчей харьковского баскетбольного клуба.
 
- 18 марта в 19:30 "Соколы" сыграют против МБК "Николаев";
 
- 20 марта в 16:00 - против "Черкасских обезьян".
 
Место встречи - Дворец спорта "Локомотив".
 
Билеты в продаже.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков
 
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