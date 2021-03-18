Баскетбол. "Харьковские Соколы" готовятся к домашнему удару по соперникам

Харьковские спортсмены попытаются улучшить свое турнирное положение и переиграть в следующих двух домашних матчах важных конкурентов за зону плей-офф:
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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