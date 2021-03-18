18.03.2021 14:18
Велоспорт. Харьковчане собрали урожай наград (ФОТО)
На счету харьковских спортсменов 17 медалей.
Чемпионат Украины по велоспорту на треке в олимпийских видах программы (мужчины, женщины, юниоры, юниорки) состоялся во Львове.
Победителями и призерами чемпионата Украины стали:
Командная гонка преследования
Юниоры:
- 1 место Валентин Кабашный (в составе объединенной сборной вместе со спортсменами из Львовской, Донецкой и Винницкой областей).
- 3 место Джабар Абдул (в составе объединенной сборной вместе со спортсменами из Житомирской, Киевской и Винницкой областей).
Командный спринт
Мужчины
- 1 место сборная Харькова (Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко, Егор Коробов).
Юниоры:
- 2 место сборная Харьковской области (Валентин Кабашный, Даниил Кириченко, Джабар Абдул).
Юниорки
- 1 место сборная Харьковской области (Анастасия Ивко, София Трубчанинова, Алла Билецкая, Лидия Малицкая)
Спринт
Мужчины
- 1 место Владислав Денисенко.
- 2 место Богдан Данильчук.
Юниоры:
- 2 место Даниил Кириченко.
Юниорки:
- 1 место Алла Билецкая.
Кейрин
Мужчины
- 1 место Владислав Денисенко.
- 2 место Богдан Данильчук.
Юниоры:
- 1 место Даниил Кириченко.
- 2 место Джабар Абдул.
Юниорки:
- 1 место Алла Билецкая.
Мэдисон
Юниоры
- 2 место Валентин Кабашный (вместе с Владимиром Кондратенко из Львова).
Юниорки
- 2 место Анастасия Ивко и Валентина Кармазина.
- 3 место Арина Коротеева вместе с львовянкой Анастасией Кривич.