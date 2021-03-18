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18.03.2021  14:18   

Велоспорт. Харьковчане собрали урожай наград (ФОТО)

На счету харьковских спортсменов 17 медалей.

Чемпионат Украины по велоспорту на треке в олимпийских видах программы (мужчины, женщины, юниоры, юниорки) состоялся во Львове.
 
Победителями и призерами чемпионата Украины стали:
 
Командная гонка преследования
 
Юниоры:
 
- 1 место Валентин Кабашный (в составе объединенной сборной вместе со спортсменами из Львовской, Донецкой и Винницкой областей).
 
- 3 место Джабар Абдул (в составе объединенной сборной вместе со спортсменами из Житомирской, Киевской и Винницкой областей).
 
Командный спринт
 
Мужчины
 
- 1 место сборная Харькова (Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко, Егор Коробов).
 
Юниоры:
 
- 2 место сборная Харьковской области (Валентин Кабашный, Даниил Кириченко, Джабар Абдул).
 
Юниорки
 
- 1 место сборная Харьковской области (Анастасия Ивко, София Трубчанинова, Алла Билецкая, Лидия Малицкая)
 
Спринт
 
Мужчины
 
- 1 место Владислав Денисенко.
 
- 2 место Богдан Данильчук.
 
Юниоры:
 
- 2 место Даниил Кириченко.
 
Юниорки:
 
- 1 место Алла Билецкая.
 
Кейрин
 
Мужчины
 
- 1 место Владислав Денисенко.
 
- 2 место Богдан Данильчук.
 
Юниоры:
 
- 1 место Даниил Кириченко.
 
- 2 место Джабар Абдул.
 
Юниорки:
 
- 1 место Алла Билецкая.
 
Мэдисон
 
Юниоры
 
- 2 место Валентин Кабашный (вместе с Владимиром Кондратенко из Львова).
 
Юниорки
 
- 2 место Анастасия Ивко и Валентина Кармазина.
 
- 3 место Арина Коротеева вместе с львовянкой Анастасией Кривич.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  велоспорт, трек, харьков
 
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