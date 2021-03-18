18.03.2021 14:18

Велоспорт. Харьковчане собрали урожай наград (ФОТО)

На счету харьковских спортсменов 17 медалей.

Чемпионат Украины по велоспорту на треке в олимпийских видах программы (мужчины, женщины, юниоры, юниорки) состоялся во Львове.

Победителями и призерами чемпионата Украины стали:

Командная гонка преследования

Юниоры:

- 1 место Валентин Кабашный (в составе объединенной сборной вместе со спортсменами из Львовской, Донецкой и Винницкой областей).

- 3 место Джабар Абдул (в составе объединенной сборной вместе со спортсменами из Житомирской, Киевской и Винницкой областей).

Командный спринт

Мужчины

- 1 место сборная Харькова (Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко, Егор Коробов).

Юниоры:

- 2 место сборная Харьковской области (Валентин Кабашный, Даниил Кириченко, Джабар Абдул).

Юниорки

- 1 место сборная Харьковской области (Анастасия Ивко, София Трубчанинова, Алла Билецкая, Лидия Малицкая)

Спринт

Мужчины

- 1 место Владислав Денисенко.

- 2 место Богдан Данильчук.

Юниоры:

- 2 место Даниил Кириченко.

Юниорки:

- 1 место Алла Билецкая.

Кейрин

Мужчины

- 1 место Владислав Денисенко.

- 2 место Богдан Данильчук.

Юниоры:

- 1 место Даниил Кириченко.

- 2 место Джабар Абдул.

Юниорки:

- 1 место Алла Билецкая.

Мэдисон

Юниоры

- 2 место Валентин Кабашный (вместе с Владимиром Кондратенко из Львова).

Юниорки

- 2 место Анастасия Ивко и Валентина Кармазина.

- 3 место Арина Коротеева вместе с львовянкой Анастасией Кривич.