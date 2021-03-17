Армспорт. Харьковчане собрали урожай медалей на чемпионате страны

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 17 марта День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 марта На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.