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17.03.2021  17:19   

Армспорт. Харьковчане собрали урожай медалей на чемпионате страны

Первенство среди взрослых состоялось в Кременце (Тернопольская область).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 20 регионов страны. По итогам харьковские армреслеры завоевали 11 медалей: 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые.
 
Результаты чемпионата в личном зачете харьковчан:
 
- Юлия Гадаева - 2 золотые медали в весовой категории до 55 кг.
 
- Артем Середа - 2 золотые медали в весовой категории до 90 кг.
 
- Михаил Кадура - 1 золотая медаль в весовой категории до 70 кг.
 
- Сергей Мельник - 1 золотая, 1 бронзовая медали в весовой категории до 75 кг.
 
- Наталья Елкина - 2 серебряные медали в весовой категории до 70 кг.
 
- Андрей Любимов - 1 бронзовая медаль в весовой категории до 75 кг.
 
- Николай Кравцов - 1 бронзовая медаль в весовой категории до 65 кг.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  армспорт, чемпионы и призеры, харьков
 
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