Главная Новости Спорт Тхэквондо. Харьковчане завоевали три десятка медалей на чемпионате Украины (ФОТО)
17.03.2021  15:18   

Тхэквондо. Харьковчане завоевали три десятка медалей на чемпионате Украины (ФОТО)

Национальное первенство прошло в Киеве.

Харьков на соревнованиях представляли спортсмены СК "Прайд".
 
За медали чемпионата в 4-х видах программы боролись спортсмены от 12 лет и старше из 14 областей страны.
 
Команда Харькова под руководством Ирины Кузнецовой, Евгения Пархоменко и Катерины Науменко завоевала 29 медалей и заняла 3-е место в общекомандном зачёте.
 
Результаты харьковчан:
- Елизавета Копернак - 2 золотых, 2 серебряных медали.
 
- Иван Лупан - 1 золотая и 2 серебряных медали.
 
- Кирилл Редькин - 1 золотая и 1 серебряная медали.
 
- София Заливадная - 1 золотая и 1 серебряная медали.
 
- Артем Манько - 1 золотая и 1 бронзовая медали.
 
- Ангелина Караваева - 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
 
- София Забродина - 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
 
- Дарья Воронина - 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
 
- Кирилл Молчанов - 1 серебряная медаль.
 
- Андрей Гросс - 1 серебряная медаль.
 
- Даниил Иванов - 1 серебряная медаль.
 
- Никита Самарский - 2 серебряных медали.
- Денис Юрченко - 1 бронзовая медаль.
 
- Влад Гринев - 1 бронзовая медаль.
 
- Анна Каткова - 1 бронзовая медаль.
 
- Катерина Сербина - 2 бронзовых медали.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  тхэквондо, чемпионат, харьков, украина
 
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