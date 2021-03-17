17.03.2021 15:18
Тхэквондо. Харьковчане завоевали три десятка медалей на чемпионате Украины (ФОТО)
Национальное первенство прошло в Киеве.
Харьков на соревнованиях представляли спортсмены СК "Прайд".
За медали чемпионата в 4-х видах программы боролись спортсмены от 12 лет и старше из 14 областей страны.
Команда Харькова под руководством Ирины Кузнецовой, Евгения Пархоменко и Катерины Науменко завоевала 29 медалей и заняла 3-е место в общекомандном зачёте.
Результаты харьковчан:
- Елизавета Копернак - 2 золотых, 2 серебряных медали.
- Иван Лупан - 1 золотая и 2 серебряных медали.
- Кирилл Редькин - 1 золотая и 1 серебряная медали.
- София Заливадная - 1 золотая и 1 серебряная медали.
- Артем Манько - 1 золотая и 1 бронзовая медали.
- Ангелина Караваева - 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
- София Забродина - 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
- Дарья Воронина - 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
- Кирилл Молчанов - 1 серебряная медаль.
- Андрей Гросс - 1 серебряная медаль.
- Даниил Иванов - 1 серебряная медаль.
- Никита Самарский - 2 серебряных медали.
- Денис Юрченко - 1 бронзовая медаль.
- Влад Гринев - 1 бронзовая медаль.
- Анна Каткова - 1 бронзовая медаль.
- Катерина Сербина - 2 бронзовых медали.