17.03.2021 15:18

Тхэквондо. Харьковчане завоевали три десятка медалей на чемпионате Украины (ФОТО)

Национальное первенство прошло в Киеве.

Харьков на соревнованиях представляли спортсмены СК "Прайд".

За медали чемпионата в 4-х видах программы боролись спортсмены от 12 лет и старше из 14 областей страны.

Команда Харькова под руководством Ирины Кузнецовой, Евгения Пархоменко и Катерины Науменко завоевала 29 медалей и заняла 3-е место в общекомандном зачёте.

Результаты харьковчан:

- Елизавета Копернак - 2 золотых, 2 серебряных медали.

- Иван Лупан - 1 золотая и 2 серебряных медали.

- Кирилл Редькин - 1 золотая и 1 серебряная медали.

- София Заливадная - 1 золотая и 1 серебряная медали.

- Артем Манько - 1 золотая и 1 бронзовая медали.

- Ангелина Караваева - 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

- София Забродина - 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

- Дарья Воронина - 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

- Кирилл Молчанов - 1 серебряная медаль.

- Андрей Гросс - 1 серебряная медаль.

- Даниил Иванов - 1 серебряная медаль.

- Никита Самарский - 2 серебряных медали.

- Денис Юрченко - 1 бронзовая медаль.

- Влад Гринев - 1 бронзовая медаль.

- Анна Каткова - 1 бронзовая медаль.

- Катерина Сербина - 2 бронзовых медали.