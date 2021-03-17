17.03.2021 14:32

Велоспорт. Харьковчанка - призерка международных состязаний (ФОТО)

Шестнадцатилетняя воспитанница Харьковского профильного колледжа спорта Мария Сухопалова одержала очередную победу в юниорской гонке второй категории "Justiniano Hotel MTB Cup".

В турецкой Алании, где проходит серия международных рейтинговых гонок по МТБ в олимпийском кросс-кантри, свою ближайшею соперницу, местную велосипедистку Фунду Таскин, Сухопалова опередила на три с половиной минуты.

Среди юниоров харьковчанин Егор Волков занял 12 итоговое место.

Также Мария Сухопалова стала серебряным призером гонки первой категории "Alanya Avocado MTB Cup". От чешской велосипедистки Каролины Бедрниковой, которая выиграла кросс-кантри среди юниорок, Сухопалова отстала на три минуты и настолько же времени опередила "бронзовую" россиянку Елизавету Романовскую. Всего в заезде участвовали девять спортсменок из шести стран.

В элитной группе этой же гонки харьковчане Ирина Попова и Александр Коняев не избежали досадных проколов шин на дистанции, которые вывели их из числа претендентов на призовые места. Попова в итоге заняла десятое место из 26 участниц и заработала 10 рейтинговых баллов. Коняев – не финишировал.

Среди юниоров Егор Волков показал девятый итоговый результат, который принес ему 4 рейтинговых очка.