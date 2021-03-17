17.03.2021 13:57

Дуэт Назарова-Никитин признали лучшими фигуристами Харькова

В Харькове подвели итоги спортивного февраля 2021-го года и определили лучших спортсменов.

Ними стали фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин. Тренер месяца - их наставник, ЗТУ, Галина Чурилова.



Александра Назарова и Максим Никитин - мастера спорта Украины международного класса. В феврале они стали чемпионами страны по фигурному катанию и выиграли международный турнир по спортивным танцам на льду "LuMi Dance Trophy".



Уже через неделю дуэт Назарова-Никитин попытается покорить чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).



