Дуэт Назарова-Никитин признали лучшими фигуристами Харькова

В Харькове подвели итоги спортивного февраля 2021-го года и определили лучших спортсменов.
Ними стали фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин. Тренер месяца - их наставник, ЗТУ, Галина Чурилова.
Александра Назарова и Максим Никитин - мастера спорта Украины международного класса. В феврале они стали чемпионами страны по фигурному катанию и выиграли международный турнир по спортивным танцам на льду "LuMi Dance Trophy".
Уже через неделю дуэт Назарова-Никитин попытается покорить чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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