Главная Новости Спорт Дуэт Назарова-Никитин признали лучшими фигуристами Харькова
17.03.2021  13:57   

Дуэт Назарова-Никитин признали лучшими фигуристами Харькова

В Харькове подвели итоги спортивного февраля 2021-го года и определили лучших спортсменов.

Ними стали фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин. Тренер месяца - их наставник, ЗТУ, Галина Чурилова.

Александра Назарова и Максим Никитин - мастера спорта Украины международного класса. В феврале они стали чемпионами страны по фигурному катанию и выиграли международный турнир по спортивным танцам на льду "LuMi Dance Trophy".

Уже через неделю дуэт Назарова-Никитин попытается покорить чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  фигурное катание, харьков
 
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