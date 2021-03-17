17.03.2021 11:33

Харьковская футболистка - амбассадор проекта УЕФА

Ольга Овдийчук, игрок ФК "Жилстрой-1" и национальной сборной Украины, стала амбассадором новой футбольной программы Playmakers от УЕФА и Диснея.

Цель проеатк – приобщать к спорту украинских девочек в возрасте от 5 до 8 лет.

Вступительные тренировки Playmakers, в отличие от традиционных футбольных программ, основаны на мультфильмах, которые сделали миллиардные кассовые сборы, - "Ледяное Сердце-2" и "Суперсемейка-2". Оснащенные футбольными мячами, манишками и конусами, тренеры будут поощрять участников играть роли популярных персонажей (Эластики и Эльзы с Анной) и оживлять сцены мультфильмов через движение, командную работу и воображение. Далее девочек будут знакомить с основными футбольными навыками.

Присоединение к Playmakers - огромный шаг в развитии футбола в Украине, считают эксперты. Это поможет вдвое увеличить количество девочек и женщин, играющих в футбол, до 2024 года. Помогать в реализации проекта будет игрок ФК "Жилстрой-1" и национальной сборной Украины Ольга Овдийчук.

"Это сотрудничество Диснея и УЕФА является фантастичным и предлагает новый и интересный способ для детей начать играть в футбол. Мне нравится Дисней и его истории, даже во взрослом возрасте мне было бы интересно участвовать в такой программе. Сейчас я вижу огромную разницу в количестве девушек, которые играют в футбол, по сравнению с периодом, когда я была маленькой. Использование магии Диснея не только сделает футбол более захватывающим для такого возраста, но и, надеюсь, увеличит уровень вовлеченности. Я с нетерпением жду положительного эффекта, который эта программа принесет по всей Украине", - отметила футболистка.

В Украине программу Playmakers планируют внедрять через школы, клубы и местные громады.